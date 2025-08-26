В Подмосковье обсудили вопросы адаптации детей-инофонов в образовательном процессе образо

Во вторник на базе школы «Созвездие» в Люберах в рамках форума педагогов Подмосковья прошла площадка «Я учусь в Подмосковье: обучение детей-инофонов». В мероприятии приняли участие более 200 человек, включая муниципальных координаторов по адаптации детей-инофонов, руководителей и педагогов общеобразовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе пленарного заседания Елена Жданкина, начальник управления общего образования министерства образования Московской области, подвела итоги работы с детьми-инофонами в 2024/2025 учебном году и обозначила основные задачи на новый 2025/2026 учебный год. Она подчеркнула важность того, чтобы каждая школа и каждый муниципалитет действовали в соответствии с законодательством 2025 года, и обеспечивали прием иностранных граждан при условии наличия полного комплекта документов, а также успешную адаптацию к российской системе образования обучающихся, не владеющих русским языком, вне зависимости от их гражданства.

Руководитель Федерального ресурсного координационного центра по психологической и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан МГППУ Татьяна Сизова рассказала, что работа по адаптации детей-инофонов должна вестись с учетом особых образовательных потребностей.

«К особым образовательным потребностям несовершеннолетних иностранных граждан, лиц без гражданства, несовершеннолетних граждан России с миграционной историей относятся недостаточный уровень владения русским языком, несоответствие уровня знаний, полученных в стране исхода, российским образовательным стандартам, эмоционально-личностные трудности, вызванные переживанием миграционного стресса, ориентация на нормы и правила культуры страны и региона исхода, отличающиеся от принятых в регионе обучения в России, а также в некоторых случаях отсутствие или нехватка социальных навыков, соответствующих возрасту», — сказал Татьяна Сизова.

Было также отмечено, что для успешного обеспечения адаптации детей-инофонов и создания комфортного образовательного пространства для всех детей разработаны методические рекомендации и нормативные документы, ориентируясь на которые школа может создать эффективную систему работы с детьми.

Марина Кривенькая, доцент кафедры ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция мигрантов», директор центра регионоведения и гуманитарно-образовательного сотрудничества Факультета регионоведения и этнокультурного образования ИСГО МПГУ, рассказала об основных подходах к организации и осуществлению языковой адаптации в школах РФ.

Надия Юсупова, советник ректора Государственного университета просвещения, рассказала об открытии проекта «Здравствуй, Русский мир», цель которого заключается в создании механизмов методической помощи педагогам и консультирования в целях обеспечения повышения квалификации, а также в разработке учебно-методических комплексов, программ дополнительного образования.

Лариса Хамидуллина, начальник центра содействия адаптации детей-инофонов Корпоративного университета развития образования, осветила вопрос системы работы по адаптации детей-инофонов в Московской области, рассказав об изменениях в проекте «Я учусь в Подмосковье» в 2025/2026 учебном году, подчеркнув, что цель работы в рамках проекта — создание комфортной и благоприятной среды для всех участников образовательных отношений.

В рамках мероприятия работали две секции: для учителей — «Реализация дополнительного обучения русскому языку во внеурочной деятельности и средствами дополнительного образования», для руководителей — «Цифровые инструменты языковой адаптации детей-инофонов». В рамках секций были представлены лучшие практики работы с детьми-инофонами, эффективные средства языковой адаптации, в том числе цифровыми методами.

Инофон — это человек, для которого язык страны проживания не является родным, и который испытывает трудности в его освоении и использовании. Термин чаще всего применяется к детям мигрантов, которые адаптируются к новой языковой и культурной среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.