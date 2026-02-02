В Подмосковье обсудили внедрение искусственного интеллекта в школах

Стратегическая сессия по развитию цифровых навыков и внедрению искусственного интеллекта в школах прошла 30–31 января в Солнечногорске с участием более 200 директоров и экспертов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие состоялось на базе мастерской управления «Сенеж» и было посвящено развитию цифровых компетенций и интеграции искусственного интеллекта в образовательную систему региона. В сессии приняли участие директора школ, эксперты по цифровым технологиям и индустриальные партнеры.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что искусственный интеллект уже используется в школах как ассистент учителя, а в ИТ-классах более 7 тысяч старшеклассников изучают цифровые технологии и реализуют собственные проекты. За год количество таких классов увеличилось на 60%. Особое внимание уделяется безопасности и пользе технологий для детей.

Участники обсудили ключевые подходы к использованию ИИ в образовательном процессе, формированию цифровой культуры и ответственному поведению школьников в цифровой среде. В рамках сессии рассмотрели реализацию регионального проекта «Кибер-урок», направленного на внедрение цифровых и ИИ-инструментов, а также обучение цифровой безопасности.

Среди спикеров выступили Сергей Смирнов, заместитель генерального директора АО «Просвещение», и Артем Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера. Соловейчик подчеркнул важность развития амбиций и творческого потенциала у детей с помощью нейросетей и ИИ.

По итогам сессии будут подготовлены предложения по комплексному внедрению ИИ-инструментов в школах, что позволит повысить качество подготовки школьников к жизни и карьере в условиях цифровой экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.