В Подмосковье обсудили векторы развития системы воспитания в школе до 2030 года

В Московской области прошли два зональных семинара-совещания «Система воспитания в современной школе: вызовы и приоритеты до 2030 года» в Красногорске и Котельниках. В мероприятиях приняли участие более 950 человек из 38 муниципалитетов, среди которых директора школ и советники по воспитательной работе, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима подчеркнула важность воспитательной работы как главного приоритета государственной политики.

«Патриотическое воспитание, историческое просвещение, поддержка детских инициатив, развитие ученического самоуправления, взаимодействие с родительскими сообществами, школьный климат и психологическая поддержка обучающихся, профилактика девиантного поведения — все это должно быть в поле внимания педагогических коллективов постоянно. А обеспечение комфортной воспитательной среды, где каждый ребенок чувствовал бы себя нужным и важным — приоритет коллектива сотрудников, педагогов, администрации школы», — заявила она.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев отметил, что педагогический коллектив школы в первую очередь отвечает за создание безопасной и комфортной среды.

«Важно усилить меры безопасности в образовательных учреждениях и уделять больше внимания обучающимся. Необходимо своевременно выявлять признаки девиантного поведения на ранних стадиях и передавать информацию в министерство, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и внимание к таким случаям», — отметил Карасев.

Он также рассказал о совместных проектах, направленных на профилактику правонарушений среди школьников.

Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов представил современные подходы к воспитательной системе, реализуемые в рамках проекта «Навигаторы детства». Он отметил, что новая философия воспитания направлена на раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие талантов, патриотизма и социальной ответственности. По его словам, Московская область является флагманом в создании воспитательной среды, а инновационные практики, зарождающиеся в регионе, успешно внедряются в других субъектах страны.

Кроме того, на семинаре выступила заместитель председателя правления «Движения Первых» Соня Погосян. Она рассказала о миссии и ценностях движения, воспитательной программе, флагманских проектах, а также поделилась приоритетными задачами на 2025 год. Среди них — участие первичных отделений во флагманских проектах и акциях, тематических сменах на базе пришкольных и загородных лагерей, грантовая поддержка первичных отделений «Движения Первых».

В рамках семинара также состоялось обсуждение модернизации психологической службы в школе и приоритетных проектов министерства образования в сфере воспитания и дополнительного образования детей в 2025–2030 гг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.