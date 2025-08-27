В Подмосковье обсудили традиции и инновации допобразования

В национальном конгресс-центре «Россия» прошел семинар-совещание на тему «Дополнительное образование детей в Подмосковье: традиции и инновации». Мероприятие объединило директоров и заместителей директоров учреждений дополнительного образования, руководителей центров цифрового образования детей «IT-куб, детских и школьных технопарков «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

С приветственным словом к участникам обратились председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов и первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы и направления развития системы дополнительного образования в регионе. В числе выступавших были Михаил Воробьев, заместитель директора центра всестороннего развития детей «Прогресс», который рассказал о новых вызовах и задачах стратегического планирования. Представители Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи представили ключевые направления развития системы до 2030 года, рассказали о новом формате развития дополнительного образования в Подмосковье и развитии детско-юношеского спорта. Заместитель руководителя департамента проектов социальной направленности «Движения Первых» Ирина Кузнецова представила проект «Первые в Науке».

В завершение мероприятия были подведены итоги рейтингования эффективности организаций дополнительного образования за 2024/2025 учебный год. 31 учреждение было отмечено дипломами за отличные показатели в развитии детей. Среди лучших по результатам рейтинга оказались центр художественного мастерства г.о. Королев (численность детей до 1 000), центр «Гармония» г.о. Королев (численность детей от 1 000 до 2 000) и Дворец творчества детей и молодежи г.о. Балашиха (численность детей более 2 000).

Семинар-совещание послужил важным шагом для развития системы дополнительного образования Московской области, создав условия для дальнейших достижений и успехов в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.