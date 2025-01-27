В Подмосковье обсудили тенденции в образовании на ближайшие 10 лет

Целью сессии стало обсуждение и прогнозирование ключевых тенденций и изменений в сфере образования на ближайшие 10 лет. Участники обсудили развитие цифрового образования, укрепление роли воспитания в образовательном процессе и важность непрерывного образования в перспективе до 2040 года.

«В рамках обсуждения мы погрузились в контекст и попытались выявить вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной. Это то, на что должно ответить образование — оно должно и способно ответить на эти вызовы с точки зрения формирования гражданина Российской Федерации, который будет жить и являться активным участником всех процессов в нашей стране к 2040 году», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Среди участников были представители городских округов Власиха, Краснознаменск, Наро-Фоминский, Одинцовский, Молодежный, Красногорск, Восход, а также муниципальных округов Волоколамский, Шаховская, Лотошино, Можайский, Рузский и Истра.

Стратегическая сессия завершилась призывом ко всем участникам образовательного процесса активно способствовать реализации предложенных инициатив. Участники подчеркнули необходимость совместных усилий для формирования образовательной среды, которая будет соответствовать вызовам будущего.

4 февраля 2025 года в Калуге состоится окружное совещание по обсуждению предложений в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, которое возглавит Министр просвещения Российской Федерации С. С. Кравцов. В мероприятии примут участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес и другие приглашенные специалисты в области образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.