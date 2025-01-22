В Подмосковье обсудили создание нового кампуса университета «Дубна»

Университет «Дубна» с рабочим визитом посетили академик отделения международной академии архитектуры в Москве (МААМ), эксперт союза архитекторов России в области градостроительства и территориального планирования Дмитрий Наринский и председатель правления Русской инженерной школы Дмитрий Посконный. Были обсуждены вопросы формирования планов комплексного развития города, создания нового кампуса университета, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году президентом РФ запущена разработка мастер-планов развития более 200 крупных и малых городов нашей страны. В их число вошла и Дубна, которой кроме этого в конце текущего года предстоит защитить статус наукограда, представив стратегию развития до 2040 года. Реализация таких масштабных планов требует скоординированной работы администрации города, его жителей и градообразующих предприятий, вовлечение в работу профессиональных урбанистов, архитекторов, экономистов.

Университету «Дубна» в этом процессе предстоит выполнить роль центра сбора и анализа данных, подготовки предложений для формирования будущей программы развития нашего города. Кроме того, рассматриваем вопрос создания в вузе центра компетенций в области урбанистики малых городов с высоким научно-технологическим потенциалом — крайне актуальная задача на современном этапе, решение которой позволит сделать такие города точками притяжения талантов, а значит, местом создания новых знаний, территориями развития передовых технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.