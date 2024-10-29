В Подмосковье обсудили реализацию объектов благоустройства в 2024 году

На заседании Правительства Московской области в формате ВКС Губернатору Московской области Андрею Воробьеву заместитель Председателя Правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин доложил о реализации объектов благоустройства в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Реализация объектов благоустройства в 2024 году

«В этом году на территории Московской области мы благоустраиваем 90 территорий, включая 24 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, 5 набережных, 12 лесопарков, 8 детских скверов, 13 активных зон в парках и 6 стел. В этом году уже появились: пешеходная зона „Маршрут поколений“ в Сергиевом Посаде, набережная „Пугачевская плотина“ в г. о. Шаховская, бульвар Победы в Ступине, а также площадь „Аллея славы“ в Луховицах, сквер Ленина в Королеве и другое», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, например, в этом году благоустроили парк «Меленки» (бывш. Зеленый Узел) в Павловском Посаде, расположенный на берегу реки Клязьма. Парк открыли 15 сентября. Его название связано с деревней Меленки, существовавшей до середины XIX века. Обновленная зона отдыха включает детские и спортивные площадки, всесезонную горку, а также пространства для массовых мероприятий, такие как «Цветущая поляна» и «Тайна Сердца». Смотровая площадка предлагает живописные виды на окрестности. Парк оснащен пешеходными дорожками, туалетами и павильоном охраны.

А в Лобне обновили Центральный парк, площадь которого составляет около 17 гектаров. В рамках проекта были обновлены пешеходные дорожки, созданы зоны для отдыха и детских игр, а также установлен скейт-парк. В центре парка расположена площадка для культурных мероприятий с амфитеатром и кафе. У пруда появилась смотровая площадка, а зимой будет работать каток.

Также в этом году открыли Центральный парк в Долгопрудном, площадью около 16 гектаров. В рамках реконструкции были обновлены хоккейная зона, детская игровая площадка и танцевальная зона, а также входные группы и сеть дорожек. Парк теперь включает функциональные зоны, такие как скейт-парк, амфитеатр и сцены для проведения мероприятий. Кроме того, для повышения безопасности установлены современное освещение и система видеонаблюдения. Оставшиеся объекты планируют завершить до конца ноября.

На территории Подмосковья в настоящее время насчитывается 194 парка и лесопарка. Так, в этом году в Коломне преобразовали парк Мира и зону отдыха на берегу реки Коломенка, открыли парк «Захарово» в Одинцове, а в Наро-Фоминске благоустроили лесопарк «Дубки».

Подготовка к зимнему сезону

С начала года посещаемость парков возросла на 9,9 миллиона человек. Зимой парки продолжают привлекать жителей и гостей региона. Прогнозируется, что посещаемость в зимний сезон увеличится на 1,5 миллиона по сравнению с прошлым годом.

В рамках подготовки к зимнему сезону 2024-2025 в период с 18 по 25 октября прошел первый этап мониторинга готовности парков. В мероприятиях приняли участие представители министерств, местных администраций и дирекций парков. В ходе визита специалисты оценивали состояние уборочной техники, наличие необходимого инвентаря и готовность персонала к работе в зимний период. С представителями администраций и дирекций парков также обсудили подготовку зимней событийной программы и инфраструктуры для активного отдыха и развлечений.

«Мы продолжаем активно работать над подготовкой инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить 39 больших катков с искусственным льдом, более 50 лыжных трасс и свыше 60 тюбинговых горок в разных городах Подмосковья», — рассказал Михаил Хайкин.

Общими требованием для каждой локации стали: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация, белый лед, раскатанный по специальной технике для заливки. При необходимости, гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками. А для того, чтобы согреться, можно посетить точки с продажей согревающих напитков и питания.

«На будущий год у нас большие планы — благоустроить 75 объектов. Мы преобразим 19 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 14 парков и 10 лесопарков, 11 набережных. Кроме того, в парках региона появятся 6 зон активного отдыха для детей и взрослых», — поделился планами Хайкин.

В 2025 году в Московской области будут благоустроены такие пространства, как лесопарк «Дубрава» в Подольске, Каштановая аллея в Коломне, Барашкинский пруд в Химках, а также парк «Мечта» в Наро-Фоминске и др. Среди них и победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — Центральная площадь в Хотькове, сквер «60-лет Победы» в Егорьевске, а также исторический центр городского округа Кашира и другие объекты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.