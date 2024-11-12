В Подмосковье обсудили применение антимонопольного законодательства

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета Романа Корочкина, также для участия в заседании был приглашен заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Наталия Шендакова.

На обсуждение Общественного совета был вынесен вопрос о мерах по контролю за исполнением заказчиками антимонопольного законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (товары, работы или услуги по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 указанного закона, не превышающие 600 тыс. рублей) и Федерального закона от 18.07.2011 № 22-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (товары, работы или услуги до 2 млн рублей).

Участники заседания Общественного совета обсудили неправомерные действия заказчиков при организации закупок через Электронный магазин и необходимость создании условий для осуществления контроля и возможности наказания в случаях выявления нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.