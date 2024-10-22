В Подмосковье обсудили повышение эффективности работы ветеринаров

22 октября в Доме Правительства Московской области прошло совещание, посвященное итогам работы по профилактике коррупционных правонарушений в государственных учреждениях ветеринарии за 9 месяцев с начала года. В нем приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представители Министерства, ГУРБ, УМВД, УФСБ и Территориальных ветеринарных управлений № 1, 2, 5, сообщает пресс-служба ведомства.

«Обсудили комплекс мер, проведенных в государственных учреждениях ветеринарии, в целях профилактики коррупционных правонарушений. Например, регулярный мониторинг через автоматизированную информационную систему „Меркурий“ позволяет контролировать выдачу ветеринарных сопроводительных документов и не допускать их незаконную выписку. Кроме этого, при оформлении ветеринарных сопроводительных документов специалистам теперь необходимо подтвердить фактический осмотр животного через систему фотофиксации с GPS-координатами. Обозначили, в каких вопросах необходимо наладить работу в этом направлении», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области дополнили, что в отношении потенциальных кандидатов и сотрудников была внедрена процедура проверки перед трудоустройством, подтверждающая квалификацию и выявляющая наличие судимости. Со специалистами государственных учреждений ветеринарии регулярно проводится информационная работа о недопустимости коррупции: размещаются плакаты, организуются профбеседы. Кроме этого, разработан регламент проверок контрагентов, при заключении соглашений в договоры вносится антикоррупционная оговорка. В ходе совещания были отмечены результаты реализованных мероприятий в Территориальных ветеринарных управлениях и пункты, по которым необходимо усилить работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.