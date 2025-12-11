В Подмосковье обсудили перспективы развития школьных лесничеств

В комитете лесного хозяйства Московской области под руководством председателя Мособлкомлеса Алексея Ларькина состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития школьных лесничеств: от экологического просвещения к практическому действию». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, начальник управления делами Федерального агентства лесного хозяйства Оксана Нетребская, заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по ЦФО Наталия Доронина, сотрудники лесничеств, ответственные за работу с молодежью и педагоги-руководители региональных школьных лесничеств.

Целью обсуждения стала необходимость совершенствования деятельности подросткового экодвижения, а также обмен лучшими практиками и опытом работы со школьниками.

Перед участниками круглого стола также выступили представители институтов гражданского общества. Член Общественного совета при Мособлкомлесе, ведущий телеграм-канала «Подкаст лесника» Михаил Садетдинов и руководитель по связям с общественностью фиджитал арт-пространства Futurione (Футурион) Екатерина Курмачева рассказали о возможности реализации совместных просветительских проектов с использованием современных технологий. Одним из ярких примеров такого взаимодействия стал «Экологический арт-урок» для школьников — участников подмосковного образовательного движения «Школьное лесничество», проведенный в ноябре этого года на ВДНХ на площадке арт-пространства Futurione.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин отметил, что в регионе успешно функционируют 178 школьных лесничеств, где трудятся и учатся более трех тысяч молодых энтузиастов. За прошедшие годы с учащимися проведены тысячи образовательных и просветительских мероприятий, охвативших самые разные направления экологии и природоохранной деятельности. Эти цифры наглядно демонстрируют огромный потенциал школьных лесничеств и желание ребят внести личный вклад в дело защиты природы.

Он добавил, что комитет лесного хозяйства Московской области тесно сотрудничает с педагогическим сообществом, оказывает помощь в подготовке учебных программ и создании условий для реализации образовательных инициатив. Вместе с тем он подчеркнул важность поставленной губернатором Московской области задачи поднять работу школьных лесничеств на новый уровень. Ее реализация предполагает усиление межведомственного взаимодействия, повышение квалификации педагогов, а также внедрение современных образовательных программ, которые смогут взять на вооружение педагоги по всему региону.

«Уверен, что сегодняшняя встреча станет важным этапом в развитии школьного движения лесничеств нашего региона. Вместе мы сможем превратить подмосковные школы в центры экопросвещения и практической подготовки будущих защитников природы», — заключил Алексей Ларькин.

Участники круглого стола наметили важные векторы развития экодвижения. В числе основных: интеграция в проекты Всероссийского молодежного «Движения первых», использование единой цифровой площадки для обобщения образовательных практик и распространения лучшего опыта в качестве примера, а также включение профильных тем в рабочую программу курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.