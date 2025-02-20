В Подмосковье обсудили готовность к весенним полевым работам

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных принял участие в совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина, главной темой которого стали организация и проведение весенних полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Особое внимание участники уделили реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», которая предполагает увеличить к 2030 году объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25%, а также нарастить экспорт продукции АПК как минимум в 1,5 раза в сравнении с показателями 2021 года.

«Активно готовимся к весенней полевой кампании. Согласно оперативной сводке, озимые культуры успешно перезимовали на площади 102 тысячи гектаров. Весной предстоит засеять 248,3 тыс. гектаров яровыми культурами, в этом году планируем на 2% увеличить площади под яровой сев. В весенних полевых работах в регионе будут задействованы более 4 тысяч тракторов, свыше 850 культиваторов и почти 690 сеялок, общая готовность сельхозтехники к сезону — выше 88%. В штатном режиме продолжается закупка семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что во время совещания также обсуждали вопрос господдержки сельхозтоваропроизводителей. В этом году под эти цели выделено 6 миллиардов рублей, из которых 2,4 млрд — на поддержку растениеводства. Что касается льготного краткосрочного кредитования, в этом году для аграриев предусмотрены субсидии на 435,4 млн рублей, планируется привлечь кредиты на развитие растениеводства на сумму около 4 миллиардов рублей.

«К 2030 году будем планомерно наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции в Подмосковье для достижения национальной цели. Так, необходимо софинансировать отечественные научные разработки по развитию селекции гибридов рапса для снижения зависимости от импортных образцов, также внедрять меры поддержки для предприятий, выпускающих аналоги зарубежного оборудования. Эти задачи требуют комплексного подхода и участия всех сторон агарного сектора», — дополнил Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.