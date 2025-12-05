В Подмосковье обсудили адаптацию детей-иностранцев в школах на Всероссийском совещании

5 декабря в Московской области прошло III Всероссийское совещание по вопросам адаптации и социализации несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной среде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В совещании приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, министерств образования всех регионов страны, сотрудники Рособрнадзора и Министерства внутренних дел.

Участники обсудили актуальные проблемы, тенденции и перспективы приема в школы и адаптации детей иностранных граждан. Были представлены лучшие практики, направленные на создание комфортных условий для обучения и социализации.

Особое внимание уделили опыту Московской области, где внедрена цифровизация и централизация процесса зачисления детей в школы, а также тестирование на знание русского языка. Рассматривались меры по дополнительному обучению для детей, не прошедших тестирование, и единый региональный подход к социализации и языковой адаптации учащихся с низким уровнем владения русским языком.

Меры, реализованные в Подмосковье, стали основой для дальнейшего развития работы по адаптации детей иностранных граждан на федеральном уровне.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.