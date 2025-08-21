В Подмосковье обновили ряд требований к племенным хозяйствам

Минсельхоз Российской Федерации разработал ряд обновленных требований к племенным хозяйствам, направленных на современное цифровое управление и более эффективное планирование племенной работы. Изменения касаются требований, установленных приказом Минсельхоза России от 2 июня 2022 года № 336, и сейчас размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Главная инновация — введение системы цифрового учета и современных методов генетической селекции. Теперь все племенные хозяйства обязаны вести автоматизированный учет показателей животных, а также своевременно передавать данные в Федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов (ФГИС ПР). Кроме того, повышается требования к применению современных генетических технологий, в том числе геномной экспертизы, что позволит точно определять наследственные качества животных и повышать качество племенного материала.

Обновленные нормативы касаются как количественных, так и качественных характеристик для различных видов племенного животноводства — молочного и мясного скотоводства, овцеводства и коневодства. В частности, скорректированы минимальные показатели по численности поголовья, проведению генетической экспертизы, планам племенной работы и реализации ремонтного молодняка. Так, в частности, для племенных хозяйств, специализирующихся на молочном крупнозернистом скоте (КРС), отменен показатель выхода живых телят на 100 коров. Вместо этого вводится требование к доле первично осемененного маточного поголовья с использованием племенного семени быков, обладающих геномным прогнозом племенной ценности и находящихся на первом году проверки по качеству потомства — минимум 30%.

Одной из ключевых новаций является введение пятилетнего планирования племенной работы. Такой план формируется на основе данных самого хозяйства и информации из ФГИС ПР, и выполнение этого требования станет обязательным условием для получения государственной поддержки. В документе отдельно регламентируются требования к лабораториям и селекционным центрам: наличие аккредитации в национальной системе, использование специализированного программного обеспечения и наличие квалифицированных специалистов. Также вводится обязательное использование цифровых решений для передачи и анализа данных в ассистентских службах и центрах информационного обеспечения.

В ведомстве уточнили, что новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года, а отдельные положения, касающиеся составления и реализации плана племенной работы, а также процедуры передачи результатов экспертиз и испытаний в ФГИС ПР — с 1 марта 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.