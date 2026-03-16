В Подмосковье обновили раздел о цифровой безопасности на портале

Раздел о цифровой безопасности обновили на портале госуслуг Московской области. Пользователям стал доступен единый блок о защите в мессенджерах и новый подраздел с разбором актуальных схем интернет-мошенничества, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг информацию о кибербезопасности при использовании мессенджеров объединили в отдельный блок «Безопасность в мессенджерах». В нем собраны рекомендации по защите аккаунтов, разъясняется, какие настройки необходимо проверить, а также приводится порядок действий в случае взлома. Отдельное внимание уделено основным мерам безопасности при работе с мессенджером MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.