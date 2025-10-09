В Подмосковье обновили правила получения онлайн-услуг по вопросам захоронения

В Мособлдуме в целом приняли закон, который дополнил перечень документов, необходимых для получения ряда онлайн-услуг в сфере погребения и похоронного дела, передает корреспондент РИАМО.

Теперь при подаче заявлений на выдачу разрешений на подзахоронение, извлечение останков умершего, установку или замену надмогильного сооружения, ограждение места захоронения, перерегистрацию места захоронения и оформление удостоверения о захоронении необходимо предоставлять акт осмотра места захоронения. Документ составляется муниципальной службой в сфере погребения и похоронного дела.

Как пояснил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, акт осмотра необходим, чтобы исключить случаи, когда фактическое состояние захоронения не соответствует установленным нормативам.

«Это позволит исключить спорные ситуации и в установленный срок сформировать и направить заявителю решение по соответствующей муниципальной услуге. Нововведение не ограничит права граждан, напротив, позволит устранить в режиме „онлайн“ спорные вопросы относительно мест захоронений, тем самым снизит количество отказов по услугам в данной сфере правоотношений в целом», — пояснил Керселян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.

