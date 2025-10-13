В Подмосковье обнаружили уникальную ботаническую находку

Осенью прошлого года ученые обнаружили крупнейшее хранилище XVI века на территории Троице-Сергиевой лавры с 2,5 тоннами древнего зерна, а также семенами овощей и фруктов, которые оказались пригодны для восстановления. Археологический памятник на территории Лавры оказался продовольственным складом, созданным в эпоху правления Ивана Грозного. Проведенный экспертами Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова анализ показал, что весь генетический материал сохранил жизнеспособность. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ведомство сообщает, что эта находка — беспрецедентная возможность заглянуть вглубь веков и буквально «вкусить» историю. В первую очередь работы будут сосредоточены на возрождении нескольких конкретных культур, представляющих наибольший исторический и агрономический интерес. Например, сорт огурцов с толстой кожурой, идеально подходивший для длительного хранения и засолки в бочках, что было критически важно для продовольственного обеспечения в XVI веке. Также планируется восстановление старинной вишни. Горох и ячмень будут изучены на предмет устойчивости к болезням и адаптации к местным условиям. Примечательно, что найденные семена малины решили не возрождать, так как экспертиза показала: этот сорт практически не отличается от современного.

Возрождение исторических сортов имеет не только символическое значение. Это практический вклад в агробиоразнообразие страны. Их изучение может помочь в селекции новых сортов, адаптированных к изменяющимся условиям. Ожидается, что первые урожаи исторических культур будут получены в течение нескольких лет в рамках специальной селекционной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.