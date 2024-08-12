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В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности на 13 августа из-за грозы

На Подмосковье 13 августа обрушится гроза, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В этот день на территории Московской области местами прогремят грозы. Период предупреждения продлится с 12:00 до 20:00.

«Желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень объявлен на 13 июля в Калужской, Брянской, Костромской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях ЦФО.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в понедельник на Московский регион обрушатся дожди. Температура в Москве и Подмосковье опустится до плюс 17 — плюс 19 градусов.