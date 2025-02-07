В Подмосковье объявили победителей Всероссийского конкурса «Моя страна-моя Россия»

Десять представителей Подмосковья стали победителями ХХI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна - моя Россия», сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

От Московской области победителями XXI сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 10 участников:

Белинина Ольга Игоревна, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский Университет);

Лепеха Полина Петровна, Колледж многоуровневого профессионального образования РАНХиГС;

Михайлов Даниил Сергеевич, ГБОУ школа № 1420;

Морелли Милана Ильинична, ГБОУ Школа № 1409;

Павлова Арина Андреевна, ФГБОУ ВО «РГСУ»;

Просветов Кирилл Алексеевич, ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста России);

Репан Екатерина Юрьевна, ПАО ГК «Самолет»;

Тикунов Георгий Игоревич, АО «ВНИИНМ им. акад. А.А. Бочвара»;

Уколова Мария Сергеевна, ООО «Раелоджик»;

Филатов Владимир Викторович ФГБОУ ВО «ГУУ»;

Например, Студентка КМПО РАНХиГС Полина Лепеха заняла I место в номинации «Моя гостеприимная Россия». Полина представила проект «Тематическая пешеходная экскурсия по Москве «История в зданиях: от прошлого к будущему». Проект позволит участникам пройти от самого древнего здания в Москве до одного из самых новых и современных. Одна из важных задач тематической экскурсии – вовлечь экскурсантов в деятельность по исследованию и изучению памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью известных людей, жизни духовного наследия края, его культуры и истории.

Ольга Белинина, выпускница Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заняла II место в номинации «Мое здоровье» с проектом «Мобильное приложение для детей и подростков с бронхиальной астмой «Астма под контролем»». В ее проекте будет разработано русскоязычное мобильное приложение, интегрированное с персональным пикфлоуметром/ингалятором и единой базой данных, доступной медицинским работникам посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со следующими функциональными возможностями: мониторинг контроля симптомов; мониторинг приверженности; мониторинг функции дыхания; контроль техники ингаляции; напоминание о приеме препарата; контроль со стороны врача; обучение пациента; проведение функционального обследования.

Арина Павлова, студентка РГСУ, заняла III место в номинации «Моя многонациональная Россия», представив проект «Интерактивная компьютерная игра «Россия Вечная» (Eternal Russia)». Игра будет способствовать разрушению негативных стереотипов и предвзятости в отношении России. В игровой форме мы покажем богатство культуры, истории и разнообразия российского общества, создавая интерес и симпатию к стране у зарубежных пользователей. Интерактивный формат позволяет вовлечь молодежь и взрослую аудиторию, предлагая увлекательный способ узнать больше о России, ее народах и достижениях.

Работы конкурсантов оценивали 3 тыс. экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.