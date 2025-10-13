В Подмосковье объяснят, как направить данные об объектах недвижимости в налоговую

15 октября в управлении Росреестра по Московской области состоится «телефонная линия», посвященная вопросам направления актуальных сведений об объектах недвижимости в управление Федеральной налоговой службы России по Московской области (УФНС). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Вся информация об объектах недвижимости, в отношении которых в течение года совершались учетно-регистрационные действия, в том числе вносились изменения в сведения ЕГРН, влияющие на кадастровую стоимость, оперативно передается в налоговый орган в целях налогообложения.

Обмен информацией и документами между Управлением и налоговым органом осуществляется на постоянной основе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволяет гражданам и организациям обеспечить снижение издержек на преодоление административных барьеров, качественно и в кратчайшие сроки получать полный перечень услуг, оказываемый налоговым органом и Росреестром, а также повысить уровень удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью таких услуг.

Телефонная линия пройдет с 11.00 до 13.00 часов.

В процессе проведения телефонной линии специалисты отдела повышения качества данных ЕГРН проконсультируют жителей Подмосковья по вопросам исключения дублирующих сведений ЕГРН об объектах недвижимости; о направлении актуальных сведений об объектах недвижимости в УФНС; об отображении актуальных сведений об объектах недвижимости в личном кабинете Росреестра и личном кабинете налогоплательщика и другим интересующим вопросам.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41

«В настоящее время процесс взаимодействия Росреестра и ФНС России полностью автоматизирован. На территории Московской области ведутся активные работы по повышению качества и достоверности сведений информационных ресурсов ведомств», — отметила Ирина Хвалова начальник отдела повышения качества данных ЕГРН.

Напоминаем о возможности проверки сведений о зарегистрированных правах, правильности отражения характеристик объекта недвижимости в информационных ресурсах Росреестра в режиме «online» в Личном кабинете правообладателя или посредством обращения к электронному сервису «Справочная информация по объектам недвижимости», размещенных на сайте Росреестра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.