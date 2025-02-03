В Подмосковье объяснили, почему кошки ходят в туалет в неположенных местах

Мочеиспускание в неположенном месте — это поведение, которое многие владельцы домашних кошек воспринимают как проявление вредности или мести животного. Однако ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщают, что такие действия могут сигнализировать о наличии проблем со здоровьем или несоответствующих условиях содержания, а не о злом умысли питомца, сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения в мочеиспускании могут быть связаны с проблемами почек, особенно у кошек старшего возраста. Хроническая болезнь может привести к увеличению образования мочи, известному как полиурия. В результате животное не успевает добежать до туалета, и это может объяснять, почему питомец выбирает неположенное место для мочеиспускания.

Кроме того, если ваша кошка не показывает признаков заболевания, причина может заключаться в неудобствах, связанных с лотком. Неправильный выбор лотка или его расположение могут вызвать дискомфорт у животного, провоцируя его на подобное поведение.

Ветеринары советуют следить за здоровьем своих питомцев. Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефону единого кол-центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.