В Подмосковье объяснили, как выбрать качественные цветы

Цветы — не только прекрасный подарок, но и способ выразить свои чувства, украсить интерьер, создать атмосферу праздника. Однако, чтобы они радовали глаз и долго сохраняли свою свежесть, важно уметь правильно их выбирать. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как купить качественную цветочную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Прежде всего, стоит обратить внимание на внешний вид: свежие цветы имеют яркий и насыщенный цвет, а их лепестки должны быть целыми, без повреждений и потемнений. Также стоит убедиться, что рубашечные листья бутона не были оторваны: это признак того, что цветок доставлен в магазин недавно. Не менее важным аспектом является состояние листьев стебля — здоровые имеют ярко-зеленый цвет. При покупке цветов в магазине стоит обратить внимание и на условия их хранения: они должны находиться в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

В Подмосковье действует несколько предприятий по выращиванию цветов: ООО «ТК Подосинки» и ООО «ТК Цветком» в Раменском городском округе, ООО «СТК» в городском округе Ступино, ООО «Вертоград», ООО «Группа «Альянс» в городском округе Коломна и другие. Наибольшей популярностью у жителей региона пользуются розы и тюльпаны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.