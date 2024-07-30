В Подмосковье объяснили, как проходит признание должника безвестно отсутствующим

Согласно статьи 42 ГК РФ «гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания». Однако, несмотря на положение статьи 42 ГК РФ, судебные органы отказывали заявителю в признании должника безвестно отсутствующим в основном по причине не обращения в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении и не проведения розыскных действий компетентными органами (органами полиции).

С внесенными изменениями в 2018 году ч.1 статьи 278 ГПК РФ звучит в следующей редакции: «Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также запрашивает соответствующие организации по последнему известному месту жительства, месту работы отсутствующего гражданина, органы внутренних дел, службу судебных приставов, воинские части об имеющихся о нем сведениях».

Также ч.16 статьи 65 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» звучит: «Если после проведения исполнительно-разыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-разыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим».

Признание должника безвестно отсутствующим влечет следующие правовые последствия: его имущество при необходимости постоянного управления им передается по решению суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключенного с этим органом; из этого имущества выдается содержание гражданам, находящимся на иждивении безвестно отсутствующего, и погашается задолженность по другим его обязательствам; прекращается договор поручения, участником которого был безвестно отсутствующий; прекращается действие доверенности, выданной им или ему; супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, вправе расторгнуть с ним брак в упрощенном порядке.

Стоит отметить, что признание должника безвестно отсутствующим — это гарантия финансовой помощи детям, не получающим алименты от родителей, уклоняющихся от решения суда и скрывающихся от судебных приставов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.