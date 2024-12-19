Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:06

В Подмосковье объяснили, как обезопасить себя в снегопад, метель и сильный ветер

Метель, снегопад и сильный ветер представляют серьезную опасность. Непогода может спровоцировать обрушение слабо укрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; стать причиной падания деревьев; затруднить движение автотранспорта; повредить опоры линий связи и электропередач, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Рекомендации, если вы дома:

закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия;

подготовить аварийное освещение — фонари, свечи;

убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или в подвал;

не пользоваться лифтами, электросеть могут внезапно выключить;

из легких построек перейти в прочные здания.

Рекомендации, если вы на улице во дворе:

не передвигаться рядом со зданиями и деревьями;

обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Позаботьтесь об автомобиле:

постарайтесь исключить поездки на автомобиле;

машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража машину припарковать вдали от деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.