В Подмосковье объяснили, как обезопасить себя в снегопад, метель и сильный ветер
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Метель, снегопад и сильный ветер представляют серьезную опасность. Непогода может спровоцировать обрушение слабо укрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; стать причиной падания деревьев; затруднить движение автотранспорта; повредить опоры линий связи и электропередач, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Рекомендации, если вы дома:
- закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия;
- подготовить аварийное освещение — фонари, свечи;
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или в подвал;
- не пользоваться лифтами, электросеть могут внезапно выключить;
- из легких построек перейти в прочные здания.
Рекомендации, если вы на улице во дворе:
- не передвигаться рядом со зданиями и деревьями;
- обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
Позаботьтесь об автомобиле:
- постарайтесь исключить поездки на автомобиле;
- машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража машину припарковать вдали от деревьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.