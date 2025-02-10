В Подмосковье объяснили, как бумажные стаканчики могут стать полезными изделиями

В Московской области ежедневно работают специализированные предприятия по переработке полезных фракций, в том числе и бумажных стаканов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, одно из них расположено на территории Солнечногорска и специализируется на производстве изделий из формованного бумажного волокна и пульперкартона.

Это предприятие активно развивает переработку бумажных стаканчиков и вносит вклад в создание более устойчивой экологической системы.

Однако большинство из всеми любимых изделий под кофе и чай покрыты водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой, что затрудняет этот процесс. Отделение бумаги от пластика — сложная задача, делающая переработку трудоемкой и неэффективной.

Тем не менее, существуют решения, позволяющие дать вторую жизнь использованным стаканам. Например, из них можно производить другие изделия — держатели для новых стаканчиков, которые можно часто увидеть в предприятиях общественного питания. Этот подход позволяет повторно использовать материалы, а также снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Утилизировать бумажные стаканчики следует в синий бак для вторичных ресурсов, а также на площадках «Мегабак» к фракции тетра-пак или в рамках специализированных акций по раздельному сбору отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.