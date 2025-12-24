В Подмосковье обеспечили работу и ремонт сотен постов экомониторинга

Компания «МегаФон» обеспечила работоспособность и своевременный ремонт сотен постов экомониторинга, установленных по всей Московской области. С их помощью «Мособлэкомониторинг» следит за качеством атмосферного воздуха в регионе, сообщает пресс-служба компании.

«Мониторинг качества атмосферного воздуха — это один из несомненных приоритетов нашей работы. Созданная сеть постов позволяет принимать управленческие решения, основанные на точных данных, и предоставлять доступ жителям Подмосковья к открытой информации. Нам важно обеспечивать бесперебойную работу системы, и мы выбрали надежного партнера, который нам в этом помогает», — считает министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Территориальная система наблюдения Подмосковья состоит из более чем 360 постов экомониторинга воздуха. Оператор отслеживает исправность большинства из них, обеспечивает техническое сопровождение проекта и качественную работу канала передачи данных для сбора информации.

«Новый проект, реализуемый совместно с «Мособлэкомониторингом», — важный шаг в развитии экологических инициатив на территории Московской области. Мы организовали не просто обслуживание оборудования, а полноценную операционную поддержку системы, от которой зависит качество воздуха в регионе. Наша задача — минимизировать риски сбоев и гарантировать передачу данных без задержек», — прокомментировал директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Оператор реализует проекты экологического мониторинга и в других регионах РФ на базе собственной платформы «МегаФон Экология». Решения позволяют автоматизировать сбор данных о состоянии воздуха, воды и почвы, анализировать их в режиме реального времени, формировать отчеты для профильных ведомств и оперативно реагировать на превышения нормативов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.