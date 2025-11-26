В Подмосковье нейросеть помогла выявить более 3,7 тыс нарушений школьного питания

С начала этого учебного года ИИ-контролер уже проверил свыше 144 тыс. фото и помог выявить более 3,7 тыс. нарушений. Нейросеть способна распознать 114 блюд с точностью 95%.

Сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружает в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект распознает снимок и если что-то не так, то оповещает специалистов. В результате внедрения ИИ-практики количество жалоб на питание в образовательных учреждениях сократилось на 25%.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.