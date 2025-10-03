В Подмосковье нейросеть помогает устранить более 250 тыс нарушений чистоты во дворах

Искусственный интеллект следит за чистотой и порядком во дворах Подмосковья. Он выявляет 15 видов проблем — от граффити до сломанных фонарей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Нейросеть проводит анализ фото с камер системы «Безопасный регион». Если замечает нарушение, то ставит задачу на устранение, точно указывая место и проблему, а потом проверяет, все ли устранено. Нейропомощник позволяет снизить трудозатраты, но повышает эффективность работы коммунальных служб.

Ежедневно ИИ-помощник мониторит 8,3 тыс. дворов и 2,4 тыс. контейнерных площадок и уже помог устранить более 250 тыс. нарушений чистоты и порядка.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.