В Подмосковье названы самые посещаемые карусели за прошедшую неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 1 по 7 июня. За прошедшую неделю карусели посетили 18 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Ногинске (побывали более 3 300 человек); Коломне (более 3 200 человек); Сергиевом Посаде (более 2 800 человек).

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Аттракционы были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательное времяпрепровождение с современными удобствами. Каждая карусель создает яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.