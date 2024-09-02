В Подмосковье названы самые посещаемые карусели с 26 августа по 1 сентября

В Министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 26 августа по 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшую неделю карусели посетили 25,07 тыс. человек. Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: Сергиев Посад — более 4500 человек; Чехов — более 4000 человек; Ногинск — более 3900 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Время работы аттракционов: с 11:00 до 20:00 (в Домодедове — с 11:00 до 19:00); выходные дни: понедельник, вторник (в Домодедове — без выходных).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.