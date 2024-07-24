В Подмосковье названы самые посещаемые карусели с 15 по 21 июля

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 15 по 21 июля. За прошедшую неделю карусели посетили 20,97 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Ногинске — более 3 700 человек; Воскресенске — более 3 700 человек; Сергиевом Посаде — более 2 900 человек.

Карусель выполнена в классическом французском стиле: на платформе стоят 26 расписных фигур лошадей, а сам объект украшен яркой иллюминацией. На десяти декоративных панно художники изобразили жемчужины региона: Сергиев Посад, Коломну, Клин и другие города с достопримечательностями.

Аттракцион установлен по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в детском сквере в центре города. Карусель работает ежедневно. Покататься на ней можно бесплатно.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.