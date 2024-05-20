В Подмосковье назвали самые посещаемые карусели за прошедшую неделю

В Подмосковье привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 13 по 19 мая. За прошедшую неделю карусели посетили 23,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Ногинске — более 5 200 человек; в Сергиевом Посаде — более 4 800 человек; в Одинцове — более 3 000 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.