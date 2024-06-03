В Подмосковье назвали самые посещаемые карусели за неделю

В Подмосковье проанализировали статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 27 мая по 2 июня. За прошедшую неделю карусели посетили 32,15 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Ногинске — более 6,6 тыс. человек; в Сергиевом Посаде — более 5,3 тыс. человек; в Чехове — более 4,6 тыс. человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Все карусели в Подмосковье работают с 11:00 до 20:00, в Домодедове — с 11:00 до 19:00. Выходные дни: понедельник, вторник (в Домодедове без выходных).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.