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В Подмосковье назвали самые посещаемые карусели за неделю

В Подмосковье проанализировали статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 3 по 9 июня. За прошедшую неделю карусели посетили 27,93 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: Ногинск — более 5 900 человек; Сергиев Посад, — более 5 100 человек; Воскресенск — более 3 500 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Время работы: с 11:00 до 20:00 (Домодедово с 11:00 до 19:00);

Выходные дни: понедельник, вторник (Домодедово без выходных).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.