В Подмосковье назвали самые посещаемые карусели с 22 по 28 июля

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 22 по 28 июля. За прошедшую неделю карусели посетили 20,19 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю: в Ногинске — более 3 800 человек; Коломне — более 3 200 человек; Воскресенске — более 3 000 человек.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Время работы аттракционов в Московской области: с 11:00 до 20:00; выходные дни — понедельник, вторник. Время работы каруселей в Домодедове: с 11:00 до 19:00; без выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.