В Подмосковье назвали самые популярные имена детей в 2025 году

В министерстве социального развития Московской области рассказали о самых популярных и редких именах для новорожденных, зарегистрированных в этом году, сообщает пресс-служба ведомства.

«В регионе наблюдается интересная тенденция: традиционные имена постепенно уступают место их коротким формам. Среди популярных имен для мальчиков выделяются Алекс, Макс, Лева, Влад и Рома. Что касается девочек, то в этом году наибольшей популярностью пользуются имена Соня, Маша, Лера, Ариша и Света. Эти имена остаются актуальными и востребованными у родителей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Наряду с популярными именами, в регионе также можно встретить редкие и необычные варианты. Среди мальчиков выделяются такие имена, как Адисей, Ной, Орфей, Посейдон и Ставр. Среди девочек редкость представляют имена Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.

Как напомнили в ведомстве, родители могут зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении, что упрощает процесс получения первых документов для малыша. Также они могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который предоставляется семьям, зарегистрировавшим рождение ребенка в Московской области.

Выбор имени для новорожденных в Подмосковье становится все более разнообразным, отражая как традиции, так и современные тренды. Узнать актуальную информацию о мерах поддержки семей с детьми в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг в разделе «Рождение в Московской области».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.