В Подмосковье назвали популярные имена для новорожденных в июле

Рождение ребенка — радостное и волнующее событие для родителей. Именно в этот момент перед родителями стоит выбор имени для своего малыша. Жители региона все чаще отдают предпочтение классическим именам для своего новорожденного ребенка. Александр и София – самые распространенные имена в июле, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Также не менее популярны имена — Михаил, Артем, Максим, Анна и Василиса. В этом месяце были зарегистрированы малыши и с редкими именами Трофим, Иосиф и Гавриил, а также Златослава, Божена и Яролика.

«В июле в Подмосковье зарегистрировали рождение почти 6 тыс. детей. В этот важный момент родители ответственно подходят не только к выбору имени ребенка, но и к оформлению документов. Все чаще при регистрации рождения родители используют суперсервис «Рождение ребенка» на госуслугах, который позволяет зарегистрировать рождение без посещения ЗАГСа и оформить все самые важные документы для новорожденного в проактивном режиме», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Родители, которые зарегистрировали новорожденного в Московской области, могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!», где предусмотрены все вещи для первых дней жизни малыша.

По указу президента России 2024 год объявлен Годом семьи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.