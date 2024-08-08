В Подмосковье нарушения миграционного учета грозят штрафами на сумму 7 млн руб

За последние несколько недель специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия, администраций городских округов Московской области совместно с сотрудниками УМВД и ГУРБ провели мониторинг по выявлению и устранению фактов нелегальной торговли. Нарушения были обнаружены на 25 объектах в Химках, Одинцове, Балашихе, Солнечногорске и Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе мониторинга по всем округам было составлено 38 административных протоколов по статье 14.1 КоАП, а также изъяты весы, прилавки, зонты. При обнаружении несоблюдения законодательства иностранными гражданами составляются протоколы по статьям 18.17 и 18.15 КоАП РФ относительно работы с патентом на другую деятельность. В данном случае для ИП и ООО грозит штраф до 1 млн рублей. Общая сумма штрафов по итогам мониторинга может составить до 7 млн рублей.

Для пресечения повторных возникновений незаконной торговли в прежних локациях во всех муниципалитетах будет задействован инструмент изъятия несанкционированной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.