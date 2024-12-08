В Подмосковье наказали финорганизацию за незаконные действия при взыскании долга

Главное управление ФССП России по Московской области наказало финансовую организацию за незаконные действия при взыскании просроченной задолженности у жительницы региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомство обратилась жительница Подмосковья с жалобой на нарушение ее прав сотрудниками финансовой организации. Они оставили на двери ее квартиры уведомление, содержащее персональные данные гражданки, информацию о ее кредитных обязательствах, в том числе сумму просроченной задолженности. Этим они нарушили требования законодательства, согласно которым раскрытие таких сведений неограниченному кругу лиц недопустимо.

В ходе административного расследования, проведенного должностными лицами ГУФССП России по Московской области, доводы заявительницы подтвердились. Более того, выяснилось, что данная финансовая организация ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения.

В результате постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области организация была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Ей назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

ГУФССП России по Московской области напоминает, что в случае нарушения прав граждан-должников при взыскании задолженности:

необходимо фиксировать эти факты посредством аудио- и видео- записи, фотографий текстовых сообщений, списка детализации разговоров или иным, доступным для вас способом

обращаться в главное управление ФССП России по Московской области письменно или в ходе личного приема по адресу: 143400, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также через интернет-приемную или по телефону: 8 (498) 568-98-30.

В случае нарушения прав граждан обязанность сотрудников службы принять все необходимые меры для защиты их прав и законных интересов.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.