В Подмосковье наградили победителей конкурса «Педагогический дебют-2025»

Победителей областного конкурса молодых учителей со стажем до трех лет «Педагогический дебют-2025» наградили 22 января в министерстве образования Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония награждения прошла в министерстве образования Московской области. Именные плакетки получили Юлия Гусева, учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов из Подольска, Максим Догадов, учитель русского языка и литературы школы № 27 из Балашихи, Илья Кувшинов, учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» из Богородского, Ольга Михеева, учитель биологии гимназии из Павлово-Посадского и Игорь Мостовой, учитель информатики и математики лицея № 4 из Коломны.

В номинации «Начало начал» победителями стали Виктория Леонова, учитель английского языка лицея имени Д. И. Менделеева из Клина, Дарья Панюкова, учитель начальных классов образовательного центра «Вершина» из Красногорска, Дарья Сурикова, учитель начальных классов школы № 3 из Щелкова, и Арсений Шейкин, учитель истории и обществознания школы «Горки-Х» из Одинцовского.

В 2025 году в конкурсе приняли участие 54 педагога. Соревнование проводится в Подмосковье с 2015 года, за это время его участниками стали более 500 молодых учителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.