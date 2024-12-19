В Подмосковье наградили победителей конкурса «Педагогический дебют-2024»

В министерстве образования Московской области состоялась встреча министра образования региона Ингрид Пильдес с победителями областного конкурса «Педагогический дебют-2024». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс «Педагогический дебют» проводился в Подмосковье уже в десятый раз. В этом году участие в областном этапе приняли 52 учителя из Подмосковья. Победителями стали лишь девять из них.

В рамках встречи лауреаты конкурса получили заслуженные награды от министра образования Московской области: каждому из победителей были вручены именные плакетки. После награждения молодые учителя обсудили с Ингрид Пильдес вопросы педагогической практики, перспективы развития системы образования и свои профессиональные планы.

Встреча стала символом поддержки молодых специалистов, а также вдохновляющим событием, подчеркивающим значимость труда педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.