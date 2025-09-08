В Подмосковье наградили лучших педагогов-психологов

В Корпоративном университете развития образования (КУРО) состоялась церемония награждения победителей, призеров и лауреатов конкурса «Педагог-психолог Подмосковья — 2025». Мероприятие прошло в торжественной обстановке и собрало специалистов в области психолого-педагогической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Конкурс «Педагог-психолог» направлен на демонстрацию лучших практик и обмен профессиональным опытом среди участников, которые вносят значительный вклад в развитие психологической службы. Они оказывают важную поддержку детям, родителям и педагогам.

Победителями конкурса стали:

Евгения Казберова, лицей имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова г. о. Воскресенск — будет представлять регион на Федеральном этапе;

Ксения Королева, школа Nº 3 г. о. Щелково;

Елена Суркова, Областная гимназия им. Е. М. Примакова г. о. Одинцово.

Поздравила победителей и вручила денежные сертификаты от министерства образования Московской области Лариса Сулима, первый заместитель министра образования.

«Педагог-психолог — это особое направление в работе Министерства образования, поскольку мы отвечаем за воспитание, за социализацию, за создание комфортной школьной среды. В этом году Министерство запустило несколько проектов, таких как «Родительский час» и «Час психолога». Безусловно, все участники финала станут активными проводниками тех смыслов, которые мы стремимся донести до наших коллег в образовательных организациях», — отметила Лариса Сулима.

Также в рамках мероприятия были вручены гранты на обучение от партнера КУРО — банка ВТБ. Награду вручила управляющий директор дирекции по работе с клиентами государственного сектора Мария Леонтьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.