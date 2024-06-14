В Подмосковье начальник ГСУ СК Александр Стариков покинул свой пост

Начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, генерал-майор юстиции Александр Стариков освободил занимаемую должность 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Что стало причиной увольнения, не уточняется. Стариков стал начальников регионального управления Следственного комитета в 2021 году. И должен был руководить областным ведомством в течение пяти лет.

До 2021 года Стариков занимал должность исполняющего обязанности главы Следственного управления. Кто теперь будет работать на его месте, пока не сообщается.

Ранее глава России Владимир Путин своим указом освободил с должности советника президента Александру Левицкую. Вышеуказанную должность она занимала 11 лет.