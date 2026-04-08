В Подмосковье начали подготовку 219 парков к лету

Подготовка 219 парков к летнему сезону стартовала в Подмосковье. Весной специалисты приводят в порядок территории, инфраструктуру и зеленые насаждения, чтобы обеспечить безопасность и комфорт посетителей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В регионе ежегодно растет посещаемость парков. В прошлом году их посетили 93 млн человек, в 2026 году ожидается до 105 млн. С начала года парки уже приняли более 30 млн гостей.

Работы начинают с уборки снега: его рыхлят и вывозят с площадок. Затем приводят в порядок зеленые насаждения — в радиусе 50 метров вдоль дорожек удаляют сухие и сломанные ветви, убирают поваленные деревья и проверяют состояние крупных веток. После этого дорожки моют спецтехникой, очищая их от соли и песка, и приступают к ремонту покрытия — заделывают трещины, выравнивают стыки и меняют поврежденные плиты.

Параллельно проверяют малые архитектурные формы и детские площадки: укрепляют конструкции, красят элементы, обновляют доски и резиновое покрытие. Моют информационные стенды и при необходимости заменяют таблички. К 20 апреля планируют завершить подготовку клумб, сервисных объектов и павильонов к запуску летнего проекта «Лето в Подмосковье».

После окончания работ инспекторы проводят приемку: осматривают аллеи, фиксируют замечания и направляют их подрядчикам для оперативного устранения. Контроль также ведут камеры с искусственным интеллектом, которые отслеживают ход работ и оценивают их качество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.