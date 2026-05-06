В Подмосковье начали обрабатывать дворы от клещей

Акарицидная обработка дворов, парков и общественных пространств стартовала в Московской области с наступлением теплой погоды. Специализированные организации уже работают на территориях рядом с жилыми домами и детскими площадками вблизи лесов и полей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С приходом плюсовых температур в регионе начался сезон клещей. Для защиты жителей специалисты проводят акарицидную обработку дворовых территорий, парков, скверов и зеленых зон. Особое внимание уделяют участкам у детских площадок, расположенных рядом с лесными массивами и полями.

Акарицидная обработка представляет собой комплекс мер по уничтожению опасных насекомых с применением химических препаратов. Работы направлены на снижение риска укусов в теплый период. Все используемые средства сертифицированы.

В течение трех суток после обработки жителям не рекомендуется трогать траву и выгуливать домашних животных на обработанных участках. Во время прогулок специалисты советуют избегать густой травы, осматривать себя и детей после возвращения домой, а также обязательно проверять домашних животных на наличие клещей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.