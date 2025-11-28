Московская область ведет работу по реализации поручений председателя Совета Федерации совместно с комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, направленных на развитие дополнительных каналов сбыта фермерской продукции. Теперь фермеры региона могут напрямую поставлять свои товары в магазины федеральной торговой сети. В Подмосковье начал работу новый агрегатор, созданный ритейлером «Магнит» в партнерстве с компанией «Милкбокс Ритейл» при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Потенциал объема поставок категории «фреш» — скоропортящихся товаров, таких как молочная продукция и мясные деликатесы, оценивается в более 130 тонн в год, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Мы создаем условия, при которых подмосковные производители могут напрямую выходить на полки крупных российских сетей. Новый агрегатор упрощает путь фермерской продукции до покупателя: партнер берет на себя подготовку товаров, хранение, оформление документов и доставку до магазинов. Уже сегодня через агрегатор работают 8 хозяйств региона, а всего в сеть поставляют продукцию 28 наших производителей. Для фермеров это новые стабильные каналы сбыта, а для потребителей — больше свежих локальных продуктов в привычных магазинах рядом с домом», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

Среди первых участников агрегатора — Сыроварня «Альдини» из Орехово-Зуевского округа, производитель сыров и сырных продуктов ООО «РОБЭВА» из Мытищ, КФХ «Домодедовская Экоферма» и другие. В ассортименте фермеров — более 40 наименований: молоко, творог, йогурты, ряженка, кефир, сыры и мясные деликатесы. Поставки будут осуществляться в более чем 30 магазинов сети разных форматов, расположенных по всей Московской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в регионе действует более 800 фермерских хозяйств. Ожидается, что запуск агрегатора позволит увеличить число поставщиков и ассортимент региональной продукции на полках торговой сети.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.