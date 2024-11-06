В Подмосковье на площадке СберУниверситета прошла конференция по поддержке бизнеса

На конференции выступила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которая отметила возрастающую роль финансовых институтов в реализации приоритетных для государства проектов технологического суверенитета и рассказала об активном сотрудничестве Подмосковья с кредитными организациями в рамках предоставления господдержки бизнесу.

«Московская область и Сбер являются давними партнерами в части реализации программ поддержки бизнеса. Так, Сбер стал одним из первых банков, с которыми Подмосковье начало работать в рамках программы «Промышленная ипотека». Банком были поддержаны компании, реализующие проекты в важнейших отраслях промышленности. В Московской области работает широкий перечень федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, а также создана самая развитая индустриальная инфраструктура — сегодня это 5 ОЭЗ и 70 индустриальных парков. В 2024 году резидентами этих подмосковных площадок стали уже 82 компании. Суммарный объем инвестиций в их проекты оценивается более чем в 37 млрд рублей. На предприятиях планируется создать свыше 4 тыс. рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

В ходе конференции спикеры активно обсуждали существующие меры государственной поддержки бизнеса, а также выяснили, какие меры поддержки пользуются наибольшим спросом у компаний. Так, в числе актуальных программ — фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ, займы Фонда развития промышленности, промышленная ипотека, поддержка лизинга и региональная поддержка инвестиций. Об участии банков в поддержке бизнеса рассказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

«Сбер активно участвует в государственных программах поддержки крупного и среднего бизнеса. Каждый представитель этого сегмента может выбрать программу с учетом индивидуальных особенностей своего дела. На октябрь 2024 года портфель кредитов КСБ с господдержкой в Среднерусском банке Сбербанка составляет 55,2 млрд рублей. А с начала года уже около 700 клиентов Среднерусского банка воспользовались программами господдержки бизнеса — это в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сказал Титов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.