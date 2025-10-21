В Подмосковье на объекты культуры и спорта направят более 8 млрд рублей

В рамках Народной программы «Единой России» в Подмосковье реализуется обширная программа развития спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры. Как рассказал секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на создание и модернизацию таких объектов выделят более 8 млрд рублей, передает пресс-служба партии.

«Отмечу, в 2025 году в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта. Они включены в Народную программу партии как наказ наших избирателей. Из бюджета на них выделено 6,6 миллиарда рублей», — сообщил Игорь Брынцалов.

По его словам, в 2025 году планируется завершить строительство и реконструкцию двух объектов физической культуры и спорта. В следующем году в Реутове откроется Академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, а также планируется начать строительство семи спортивных объектов.

В свою очередь, на модернизацию объектов культуры в 2025 году выделят почти 1,5 млрд рублей, большую часть средств направят из бюджета Московской области, продолжил Игорь Брынцалов.

В 2025 году на реконструкции находятся два объекта культуры. До конца года, в частности, планируется завершить реконструкцию здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии „ФЭСТ“.

«Культура Подмосковья — это сотни уникальных учреждений, в которых работают тысячи талантливых людей. „Единая Россия“ делает все для того, чтобы в регионе была яркая культурная жизнь. Для этого по наказам жителей продолжаем ремонтировать наши культурно-досуговые учреждения, оснащать их всем необходимым. В настоящий момент капитальный ремонт ведется на 17 таких объектах», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Как ранее отмечал Игорь Брынцалов, в текущем учебном году на поддержку работников допобразования, в том числе педагогов школ искусств и спортивных тренеров, из бюджета Московской области выделено более 500 миллионов рублей.