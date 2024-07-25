В Подмосковье на летнюю подработку устроились более 11 тыс подростков

Молодежь Подмосковья активно выбирает вакансии в различных сферах. Подростки работают вожатыми, в доставке товаров, а также участвуют в благоустройстве территорий или ландшафтном дизайне, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«У нас в регионе свыше 4 тысяч вакансий для подростов, где можно получить свой первый трудовой опыт. Главное, что найти работу можно не выходя из дома, все вакансии и электронная подача заявления доступна на портале «Работа России». Только с начала лета на подработку устроились свыше 11 тысяч подростков», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Как прокомментировали в министерстве социального развития Подмосковья для трудоустройства несовершеннолетних применяются особые требования и к работодателям, и к условиям труда. Средняя зарплата подростка, конечно, зависит от вида работ, и в среднем составляет порядка 30 тысяч рублей.

«Все наши работодатели проверены, а с подростком заключается трудовой договор и обязательно ведется трудовая книжка, к слову, сейчас молодежь выбирает электронный формат трудовой книжки», — добавила первый зампред Людмила Болатаева.

Список свободных и проверенных вакансий для подростков доступен на trudvsem.ru. В пресс-службе Минсоцразвития региона напомнили, что этот год объявлен президентом Годом семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.