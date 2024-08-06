В Подмосковье мужчина погасил долг по алиментам, чтобы не остаться без машины

В Озерское отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина алиментных платежей на содержание его троих несовершеннолетних детей в размере половины всех видов дохода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил его о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Однако мужчина не преступил к выплате алиментов и за несколько месяцев у него образовалась задолженность в размере 154 тыс. рублей.

Тогда судебный пристав временно ограничил гражданина в праве выезда за пределы РФ и составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В результате суд вынес решение о назначении должнику по алиментам наказания в виде 20 часов обязательных работ.

В ходе личного приема судебный пристав предупредил должника об ограничении его в праве пользовании водительским удостоверением. Именно данная мера принудительного взыскания оказалась самой действенной.

Должник произвел полную оплату задолженности по алиментным платежам на сумму в размере 154 000 рублей. Все меры ограничительного порядка были сняты после перечисления денежных средств на счет взыскательницы.

Дальнейшее взыскание текущих алиментных платежей, а также отработка 20 часов обязательных работ, находится на контроле сотрудников службы.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.