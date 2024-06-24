В Подмосковье можно получить все документы и льготы до выписки из роддома

В Московской области можно получить все документы и льготы на новорожденного до выписки из роддома, сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

По данным министерства, ежегодно в роддомах Подмосковья рождаются 75 тыс. детей.

«Есть комплексная услуга, благодаря которой мамы с ребенком еще до выписки получают все необходимые документы и льготы», — сказал Кирюхин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.